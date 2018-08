Vanavond op televisie: Reportage Canal Parade en film Mother and Child

Film: Mother and Child

22.40 - 0.35 uur op NPO 2

De levens van drie vrouwen die elkaar niet kennen en elk op een heel andere manier naar het moederschap kijken, blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Drie verhalen die met een beetje pech het glazuur van je tanden doen springen, maar de ervaren acteurs houden vals sentiment buiten de deur. Met onder anderen Naomi Watts en Samuel L. Jackson.

Reportage: Pride Amsterdam – Canal Parade 2018

22.05 - 22.50 uur op NPO 3

Er valt weer een hoop te zwaaien langs de Amsterdamse grachten tijdens de Canal Parade. Behalve de te verwachten blote lijven en de uitbundige versieringen, zijn er dit jaar ook boten van Netflix, GTST én een heuse Avrotros-boot met Songfestivaldeelnemers. Hopelijk vinden ze niet hun Waterloo.

Reportage: Wheeler Dealers

21.00 - 22.00 uur op Discovery Channel

Het is Turbo Maand bij Discovery Channel, dus als je de hele dag onder de motorkap van je oldtimer gelegen hebt, kun je de hele avond met je Ferrari-mok vol hete kruipolie genieten van iconische auto’s. In Wheelers Dealers zoekt Mike naar een Jeep Grand Wagoneer uit 1988 en dan weet je genoeg: dat gaat piepen en kraken. Tenzij Ant 'm opknapt.

Reportage: Skûtsje journaal

19.05 - 20.00 uur op NPO 1

Terwijl de hele wereld al 'hét grote evenement van de zomer' achter de rug heeft, kunnen de Friezen ook eindelijk twee weken in de ban zijn van iets. Het SKS Kampioenschap 2018 start vandaag in Grou en is de komende twee weken dagelijks te zien bij Omroep Max.

Serie: Profilage

23.50 - 0.40 uur op Eén

Chloé keert met moeite terug na een maand in een psychiatrische instelling. Ze keert echter niet terug als psychologe bij de recherche. Lamarck heeft een baantje voor haar in het archief geregeld. Als Rocher bezig is met een ontvoering van een meisje, gaat Chloé zich er toch mee bemoeien.