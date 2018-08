Vanavond op televisie: De film Memento en een serie over Lodewijk XIV

Reportageserie: Nederland verhuist

22.20 - 22.55 uur op NPO 1

Wendy woont al vijf jaar antikraak in het bejaardentehuis van Grou, maar dat wordt binnenkort gesloopt en dus moet ze eruit. Via Facebook vond ze in Jubbega het negentiende-eeuwse arbeidershuisje naast de 'Poppebeam', de bekendste boom van Friesland.

Film: Love & Friendship

23.35 - 0.50 uur op NPO 2

We dachten dat alle boeken van Jane Austen al zes keer waren verfilmd, maar dit is de eerste keer dat iemand zich op haar brievenroman Lady Susan heeft gestort. Ook mensen die niet van kostuumdrama's houden, zullen deze film kunnen waarderen om het gekonkel, geroddel en de hatelijke opmerkingen.

Film: Memento

20.00 - 23.55 uur op Canvas

Na de moord op zijn vrouw besluit Leonard haar dood te wreken. Hij wordt daarbij gehinderd door het verlies van zijn kortetermijngeheugen, waardoor hij gedwongen is om belangrijke informatie op zijn lichaam te tatoeëren. Memento is zo sterk, dat je hem meteen na het einde nóg een keer wil zien.

Serie: Hinterland

21.15 - 22.50 uur op Eén

Het is niet zo druk in het kuststadje Aberystwyth in het westen van Wales. En het ruige achterland is hartstikke guur. Inspecteur Tom Mathias wordt na de bloedige climax van het eerste seizoen opnieuw het veld in gestuurd na brandstichting op een afgelegen boerderij.

Serie: Versailles

23.15 - 0.10 uur op Eén

Ook Lodewijk XIV was ooit 28 jaar oud en makkelijk had hij het allerminst. Zijn moeder was net overleden en hij zat alleen op de troon. Hij besloot Parijs te verlaten en het jachtverblijf van zijn vader in Versailles om te vormen tot het machtigste paleis van Europa. Prima materiaal voor een dramaserie.