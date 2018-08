Ziggo Sport haalt uitzendrechten Italiaanse competitie en FA Cup binnen

Ziggo Sport had de rechten van de Engelse Premier League al, terwijl ook de Spaanse Primera División in het pakket zit. Met de Italiaanse competitie, die eerder bij Eurosport te zien was, en ook wedstrijden uit België, Portugal en Schotland komt het aantal competities op zes.

Directeur Will Moerer is verheugd dat Ziggo Sport de Serie A binnen heeft weten te halen. "De Italiaanse Serie A is met de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus en die van Justin Kluivert naar AS Roma weer een stuk interessanter geworden. De Serie A herbergt ineens vijf internationals: Stefan de Vrij, Marten de Roon, Kevin Strootman, Hans Hateboer en nu dus ook Kluivert."

"Het aankopen van de FA Cup-wedstrijden versterkt onze voetbalprogrammering in de weekenden dat er geen Premier League-voetbal op het programma staat", verklaart Moerer het binnenslepen van de rechten van het beroemde Engelse bekertoernooi.

Champions League en Nations League

De betaalzender heeft ook de rechten van de Champions League in handen. Tijdens de groepsfase zendt de zender naast een live wedstrijd om 19.00 uur vanaf 21.00 uur een schakelprogramma uit. Daarin wordt geschakeld tussen de doelpunten en de grootste kansen op de diverse velden. Ook zijn er hoogtepunten van de wedstrijd die op dat moment live op Veronica uitgezonden wordt te zien.

Ziggo Sport heeft ook de uitzendrechten van de Nations League verworven. Die competitie voor landenteams begint in het najaar van 2018. Door goed te presteren in de Nations League kunnen landen zich voor het EK 2020 plaatsen.

De analyses rondom de wedstrijden worden verzorgd door Youri Mulder, Jan van Halst, Wim Kieft en Danny Blind.