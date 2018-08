Justin Timberlake bedenkt spelshow voor Amerikaanse zender Fox

De acteur en zanger bedacht het concept voor de show samen met Andrew Glassman, die ook de populaire spelshow The Wall ontwikkelde, meldt The Hollywood Reporter donderdag. Acteur Dax Shepard, onder meer bekend van Parenthood, gaat Spin the Wheel presenteren.

De show draait om een rad van 2,5 meter hoog. Het rad bestaat uit verschillende onderdelen die geldbedragen bevatten. Door vragen goed te beantwoorden, kan het potentiële winstbedrag worden verhoogd. Tegelijkertijd leiden foute antwoorden ertoe dat dit bedrag daalt.

Kandidaten kunnen een bedrag van 20 miljoen dollar winnen (ruim 17 miljoen euro). Volgens televisiezender Fox is dat "een van de grootste prijzen in de geschiedenis van de primetime televisie".

Het is de eerste keer dat Timberlake, bekend van hits als Can't Stop The Feeling en Cry Me A River, als uitvoerend producent meewerkt aan een televisieproject.