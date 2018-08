Model Valentijn wil genderdiversiteit op jonge leeftijd met kinderen bespreken

"Kinderen vragen dingen voor hun neus weg. Dat maakt het gesprek open en leuk, maar soms voelde ik me ook een soort opvoeder", vertelt De Hingh. "Als ze vragen stelden over operaties bijvoorbeeld, dan legde ik uit dat het niet heel beleefd is om daarnaar te vragen en dat niet iedereen recht heeft op de informatie over wat er in je onderbroek zit."

Het model, dat bekend werd door de documentaire Valentijn waarin haar transitie negen jaar lang werd gevolgd, denkt dat het belangrijk is om al op jonge leeftijd met kinderen te praten over thema's als diversiteit en seksualiteit.

"Ik vond het heel stoer dat er ouders waren die hun kinderen met het programma lieten meedoen. Dat zouden meer ouders moeten doen. Niet ervoor weglopen als het lijkt dat je kind gek opkijkt van bepaalde thema's, maar juist de confrontatie ermee zoeken. Daar leert je kind van."

Bang voor confronterende vragen

Modeontwerper Janice was bang voor confronterende vragen over zijn homoseksualiteit, maar dat viel hem uiteindelijk alles mee. "Ze vroegen bijvoorbeeld of ik bier lustte. Ik ben wat dat betreft een prototype homoseksueel en drink cocktails. Dan kun je dus wel uitleggen dat er bepaalde stereotypes zijn, maar dat die niet altijd hoeven te kloppen."

Als volwassenen diezelfde vragen zouden stellen, zou dat "heel anders" zijn, denkt de modeontwerper. "Met kinderen is het simpeler, duidelijker en ontwapenend. Ze stellen grappige vragen, waardoor je een inkijkje in hun denkwereld krijgt. Ze hebben - als het goed is - nog niet zoveel meegemaakt in hun leven als een volwassene, waardoor het een puurder gesprek is en minder veroordelend."

'Kiekje in de kast'

De serie is gemaakt in aanloop van de Pride Amsterdam. Zo kunnen bezoekers van de Pride op het station Amsterdam Centraal zaterdag "een kiekje in de kast nemen", waarbij ze door drag queens worden aangekleed in een speciale kast van Videoland. Hoewel Janice zelf niet bij de Pride kan zijn, denkt hij dat de het evenement nog altijd belangrijk is voor acceptatie.

"Als je als hetero wordt geboren is 99 procent van de samenleving zoals jij. Maar als je bij die andere groep hoort, is het ook belangrijk om te laten zien dat ze bij een groep horen. Natuurlijk is het extra en overdreven, maar het is juist fijn je zo even uit te kunnen dossen. Daarom is het zo belangrijk dat de Pride er is en dat programma's zoals Wat vindt een kind gemaakt worden. Om te laten zien dat we in de basis allemaal hetzelfde zijn."