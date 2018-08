Özcan Akyol maakt radioprogramma over stand voetbaljournalistiek

Voor Studio Eus gaat Akyol in gesprek met onder anderen PSV-persmanager Thijs Slegers, Jaap de Groot (voormalig sportchef van De Telegraaf), VI-presentator Wilfred Genee en Studio Sport-anchor Tom Egbers.

De journalist, die eerder al het radioprogramma Onze man in Deventer op de zender had, bedacht het programma zelf. "We gaan met de beroepsduiders geen clubs en voetballers analyseren, maar juist hun eigen beroepsgroep, die momenteel erg in beweging is."

Studio Eus is op 3, 10, 17, 24 en 31 augustus om 13.30 uur te horen bij BNNVARA op NPO Radio 1.