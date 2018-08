Programma Onze man in Teheran verkocht aan Amerikaanse publieke omroep

De serie wordt in aangepaste vorm uitgezonden op PBS, schrijft de Volkskrant, waar Erdbrink voor schrijft. De negen afleveringen van 45 minuten zijn teruggebracht naar twee documentaires van twee uur.

De documentaires Our Man in Tehran worden op 13 en 14 augustus uitgezonden in Frontline, een Amerikaans programma voor onderzoeksjournalistiek.

"Het is zover wij weten de eerste keer dat een Nederlands journalistiek programma op de Amerikaanse televisie te zien zal zijn", aldus Erdbrink. "Een grote eer natuurlijk."

Erdbrink, die ook voor The New York Times schrijft, had al contact gelegd met mensen bij PBS en hield tijdens het draaien van seizoen twee al rekening met een eventuele Amerikaanse versie, door presentatiestukken ook in het Engels op te nemen.

"De Nederlandse stukjes uit het eerste seizoen lossen we nu op met een Engelse voice-over. En alle interviews zijn in het Perzisch, dus die worden gewoon ondertiteld."

Onze man in Teheran won in Nederland de Zilveren Nipkowschijf (2015) en twee Tegels.