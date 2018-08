Bijna half miljoen mensen zien presentatiedebuut Sander Schimmelpenninck

Daarmee valt de show over familiebedrijven buiten de top tien van best bekeken programma's. De meeste mensen keken naar het NOS Journaal van 20.00 uur (1,2 miljoen kijkers), gevolgd door De slimste mens (ruim 1 miljoen kijkers).

De tweede uitzending van Laat op één trok net wat meer kijkers dan de debuutaflevering van Nadia Moussaid: 737.000 kijkers. De latenightshow is daarmee in de lijst terug te vinden op de vierde plek.

Schimmelpenninck zei dinsdag nog in De Telegraaf dat hij graag een groot publiek wil bereiken, maar dat hij nog niet zeker weet of televisie wel iets voor hem is. "Ik wil eerst kijken of ik het kan en of ik het wel leuk vind."

Mocht het in de smaak vallen, dan sluit hij een overstap naar televisie niet uit. "Het hoofdredacteurschap heb ik nooit iets voor altijd gevonden. Over drie, vier jaar vind ik het wel mooi geweest."

Het programma De Opvolgers is vanaf 31 juli iedere dinsdag te zien bij NPO 1. Schimmelpenninck is voor het programma benaderd. Het staat los van Quote, het blad waar hij sinds 2016 hoofdredacteur van is.