SBS6 neemt na dertien jaar afscheid van felrood logo

De huisstijl van de zender is volledig veranderd. Dat was ook al te zien in bijvoorbeeld de studio van Shownieuws. Daar was de desk eerder donker en de achtergrond ook, maar nu is gekozen voor witte tinten.

Zendermanager René Oosterman vertelt dat de verandering onderdeel is van de "zorgvuldige herpositionering van SBS6". "Bestaande programma's worden opgefrist, terwijl nieuwe presentatoren en formats hun intrede doen. Daar hoort ook een nieuwe huisstijl voor de zender als geheel bij", aldus Oosterman.

"Ik ben erg blij met het resultaat en hoop dat onze kijkers en adverteerders het daarmee eens zijn."

Het nieuwe logo is, net als het logo hiervoor, ontworpen door Bob van der Put.

Shownieuws in de oude stijl:

Shownieuws in de nieuwe stijl: