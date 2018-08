Het Geluid van Qmusic start voor de 25e keer

Denk bijvoorbeeld aan het klikken van een verfroller op een beugel, het inklappen van een gevarendriehoek of de ventielklem terughangen aan de fietspomp.

Qmusic begon in 2007 met Het Geluid en sindsdien is meer dan 800.000 euro aan prijzengeld uitgegeven. Vorig jaar won Kim Stolk uit Pijnacker een recordbedrag van 63.700 euro. Na maar liefst 72 dagen, de langste speelperiode ooit, raadde zij het geluidsfragment: het vastklikken van het lipje van een fotolijstje.

Ook de dj's van het radiostation kennen het geluid niet. Vijf juryleden bewaren het geheim.

Sinds vorig jaar kunnen luisteraars in de app van Qmusic meespelen. Luisteraars kunnen raden of de kandidaat op de radio het goed of fout heeft door 'ja' of 'nee' in te toetsen.

Als de kandidaat het geluid weet te raden, kunnen alle ja-stemmers 10.000 euro verdelen.