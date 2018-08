Vanavond op televisie: Duistere zaken in kelders en film over 'Iron Lady'

Quiz: De S.P.E.L.show

21.30 - 22.25 uur op NPO 1

Scroll een middag door een Facebook-feed en het regent spelfouten. Voordat we het echt verleren, neemt Astrid Joosten Nederland bij de hand met een nieuwe spectaculaire show, waarin drie BN'ers het opnemen tegen 26 onbekenden. Vandaag Loretta Schrijver en Arthur Japin.

2Doc: Im Keller

23.30 - 0.45 uur op NPO 2

Een documentaire van de Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl over menselijke obsessies zoals muziek, seksualiteit en dadendrang, conditie en fascisme, zwepen en poppen. Volgens Seidl staat de kelder symbool voor het Oostenrijkse onbewuste: een plek van duisternis.

Documentaireserie: Natuurkrachten

21.05 - 22.05 uur op Canvas

Moeder natuur is prachtig, maar ook complex. De wolken dansen met kleur, vormen verschijnen en verdwijnen. De wetten der natuur zijn slechts een schaduw van een nog diepere laag. Als je dit soort teksten helemaal voelt, dan is Forces of Nature (originele titel) echt iets voor jou.

Film: The Iron Lady

20.00 - 22.05 uur op FOX

Op haar oude dag, terwijl ze verder aftakelt en om haar man rouwt, blikt de voormalige Britse minister-president Margaret Thatcher terug op haar leven. Op de Oscar voor actrice Meryl Streep valt niets af te dingen, want haar vertolking van Thatcher is met afstand het beste aan The Iron Lady.

Meer geschiedenis? Dit zijn de 5 beste historische series op Netflix.

Film: Gnomeo & Juliet

20.30 - 22.05 uur op SBS9

De blauwe en rode kabouters op de adressen 2B en Not 2B leven net als de bewoners in een continue vete. De liefde tussen de blauwe Gnomeo en de rode Juliet is dus gedoemd te mislukken. Het verhaal is prachtig geanimeerd: door krasjes en putjes op het aardewerk lijken de tuinversiersels net echt.

Liever on demand kijken? Dit zijn de Netflix-releases van augustus.