Vanavond op televisie: Nieuwe eetshow en derde Mission Impossible

Culinair programma: De nieuwe Lekkerbek

20.35 - 21.30 uur op NPO 1

De lekkerbek is er al, dus gaan Janny, André en Marlijn op zoek naar variaties daarop of totaal andere eetuitvindingen. Van de nasiknal tot de dove vink, je kunt het zo gek niet bedenken of de deelnemers proberen culinaire helden als Robert Kranenborg en Alain Caron ermee te overtuigen.

Reportageserie: Laat mij maar lopen

21.30-22.20 uur op NPO 1

Het ligt er natuurlijk aan waar je begint te lopen, maar Santiago de Compostela is een heel eind. Laat staan als je 75 jaar bent, zoals de linker man op de foto. Gelukkig krijgt hij steun van de zes lopers die in 21 dagen tijd de 500 kilometer met hem afleggen.

Documentaire: 2Doc: Gangway to a Future

22.45-23.40 uur op NPO 2

Een aantal onervaren idealisten komt bij elkaar om een oude vissersboot klaar te maken voor het oppikken van bootvluchtelingen voor de kust van Libië. Daar komen een stuk meer praktische en soms macabere zaken bij kijken dan gedacht. Een realistisch en rauw portret.

Film: Chez nous

20.25-22.10 uur op NPO 3

Een groep gevarieerde vrienden komt erachter dat hun favoriete kroeg bankroet is en bedenkt een stoere juwelenroof om de boel te redden. Het klinkt als een Amerikaanse heistfilm, maar het is allemaal oer-Hollands met hilarische locatieopnames in onze hoofdstad en een climax tijdens de Gay Pride Canal Parade.

Film: Mission: Impossible III

20.30-23.05 uur op RTL 7

In M:i:III voert Tom Cruise zijn zoveelste onmogelijke missie uit, maar zijn personage ontbeert nog steeds wat karakter. Zeker nu hij verliefd is op Julia en hij haar uit de klauwen van een wapenhandelaar moet redden. De weg daarnaartoe zit boordevol in- en uitbraken, stunts en ander spectaculair actiewerk.

