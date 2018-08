Directeur Talpa Radio vindt stripteasestunt Giel Beelen 'misser'

"Daar kunnen we het wel over eens zijn", zegt de 46-jarige Koningsberger in een interview in NRC.

Radio Veronica-dj Beelen nodigde tijdens een optreden van zanger Tim Knol afgelopen maart een stripper uit in de studio. De zanger onderbrak daarop zijn optreden en wilde aanvankelijk de studio verlaten.

Het incident deed sterk denken aan een mislukte grap van Frank Dane op Radio 538 in december 2017. Zangeres Maan schrok toen zo erg van een streaker in de uitzending, dat ze in huilen uitbarstte. Knol uitte destijds felle kritiek op Dane.

Vrijheid

"Ach, het was gewoon een actie van Giel en zijn team. Die jongens maken een programma en zijn vrij om dat in te kleuren zoals ze willen", zegt Koningsberger vier maanden na het incident met Beelen en Knol.

"Het gaat een keer goed, het gaat een keer minder goed. C'est la vie. Ze hebben hier alle vrijheid. Dat is het mooie van radio. Het is echt. À la minute. (…) Op zich kan dat een leuk idee zijn. Het is vaak de uitvoering. En hoe het wordt ontvangen. Dat viel tegen."

Edwin Evers

Koningsberger zegt in het interview ook dat de op 1 januari vertrekkende dj Edwin Evers onvervangbaar is. "Hij is helemaal niet klaar met de radio, maar het maken van een ochtendprogramma heeft zo’n enorme impact op je leven… Zijn stap was geen verrassing."

De directeur ziet in het vertrek van Evers ook een kans: "We willen het aangrijpen om te vernieuwen. 538 is een heel breed station geworden. Met de relatief oudere luisteraars van Evers doordeweeks in de ochtend en Dance Departement (...) op zaterdagavond. (...) Als marktleider kom je daarmee weg, maar het is belangrijk dat het station de kracht behoudt jonge mensen naar de radio te trekken."