Johan Derksen: 'Erland Galjaard heeft ons weggemanoeuvreerd'

"Galjaard heeft ons eigenlijk weggemanoeuvreerd, want die dacht dat we bluften met de interesse van Talpa. We zouden wel met hangende pootjes terugkomen", zegt de presentator en de voormalige hoofdredacteur van Voetbal International in een interview met Veronica Magazine.

Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen maakten eind maart bekend te zullen overstappen van RTL naar Veronica. De zender valt onder John de Mols Talpa.

Het trio zal voor Veronica een vergelijkbaar programma maken als Voetbal Inside. Het nieuwe programma heet Veronica Inside. Ook zal Derksen op Veronica de wedstrijden in de Champions League becommentariëren.

Afgehouden

Volgens Genee werden hij en zijn collega's niet gedwongen om bij RTL te vertrekken. "Alleen was het wel de bedoeling dat we een aanbieding zouden krijgen waar we allemaal tevreden over waren. En die aanbieding kwam maar niet. Intussen had John al een paar keer gebeld. We hebben hem zelfs een beetje afgehouden, omdat we op RTL aan het wachten waren."

Van der Gijp laat weten dat het overleg met hun oude werkgever veel tijd vergde. "Wij hebben in december vorig jaar een gesprek gehad en daarna vier maanden niets gehoord. En Erland Galjaard schijnt de hele tijd hebben geroepen: 'De Mol wil ze toch niet.'"

Televizierring

Het grootste succes van Voetbal Inside was het winnen van de Televizierring in 2011. Het van origine voetbalpraatprogramma wordt geroemd, omdat het een veel breder publiek trekt dan alleen voetballiefhebbers.

Het programma raakte geregeld in opspraak vanwege vermeende vrouwonvriendelijke en homofobe uitspraken van Derksen en Van der Gijp.

Op vrijdag 10 augustus wordt de eerste aflevering van Veronica Inside uitgezonden.