Lindsay Lohan krijgt eigen realityserie

Dat kondigt Lohan maandag aan in de Amerikaanse ochtendshow Good Morning America. In de serie wordt Lohan gevolgd in haar werk als eigenaar van Lohan Beach House, dat dit jaar in juni opende.

Daarnaast is ze ook eigenaar van de Lohan Nightclub in Athene en Lohan Beach House Rhodes in Rhodos.

Het is nog niet bekend wanneer in 2019 de serie te zien zal zijn. De 32-jarige Lohan is vooral bekend als actrice in onder meer Mean Girls en Freaky Friday en begon in 2016 met haar horecaonderneming.