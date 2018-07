Vanavond op televisie: Bruce Willis 'geroast' en We zijn er bijna!

Reportageserie: Sign of the Times

22.55-23.45 uur op NPO 2

Precies zeventig jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens getekend, na een bevlogen speech van Eleanor Roosevelt. In vijf afleveringen gaat regisseur Wilberry Jakobs te rade bij twaalf topvrouwen die in de geest van Eleanor een nieuwe koers uitzetten, zoals Isabel Allende en Mabel van Oranje.

Meer leren voor de recente geschiedenis? Superguide vertelt je welke films hier goed geschikt voor zijn.

Film: Aanmodderfakker

20.30-22.15 uur op NPO 3

De 32-jarige Thijs is een grote nietsnut. Bij toeval loopt hij de zestienjarige Lisa tegen het lijf. Zij is in alles Thijs' tegenpool, maar toch ontstaat er een bijzondere band. Al is de tweede helft wat zwakker: dat Gouden Kalf voor de beste film is verdiend, evenals het beeldje voor Gijs Naber, want hij slaagt erin die klojo toch sympathiek te maken.

Meer Nederlandse films? Lees dan dit top 5-lijstje op Superguide.nl.

Comedy: The Roast of… Bruce Willis

20.00-21.30 uur op Comedy Central

Actieheld Bruce Willis is niet bepaald bang voor zijn eigen Roast. "Het zal niet de eerste keer zijn dat ik urenlang op een stoel gevangen gehouden word door een humorloze groep mensen", zei hij tegen Comedy Central. Onder meer Edward Norton, zijn ex-vrouw Demi Moore en collega-actrice Cybill Shepherd, met wie Willis het naar verluidt niet goed kon vinden, zullen hem fileren.

Comedy: Comedy Central Roasts de JOVD

21.30-22.00 uur op Comedy Central

Comedians Martijn Koning, Soundos El Ahmadi en Martijn Kardol roasten deze zomer acht typische Nederlandse subculturen zoals de motorclub, gabbers, het Gooi en de camping. Soundos trapt de serie af en laat haar cynische licht schijnen op de JOVD, dé politieke kweekvijver van de VVD.

Reportageserie: We zijn er bijna!

21.25-22.20 uur op NPO 1

De dag begint vol hectiek voor de kamperende paradijsvogels in Italië. Er is een wielerwedstrijd gaande en het parcours ligt precies op de route van de groep. De coureurs trekken zich minder van de caravanrijders aan dan andersom. Omrijden is geen optie, deze horde móét genomen worden. Wie blijft ijzig kalm en wie gaat kapot?