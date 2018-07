Nieuw seizoen Zomergasten begint met ruim 350.000 kijkers

Vorig jaar trok de eerste aflevering van Zomergasten 549.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek maandag. Toen was auteur, columnist en microbioloog Rosanne Hertzberger te gast.

De komende weken schuiven voetbaltrainer Louis van Gaal, internetpionier Marleen Stikker, schrijver Pieter Waterdrinker, minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en psychotherapeut Esther Perel bij presentatrice Janine Abbring aan.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok zondagavond de meeste kijkers (1,9 miljoen), gevolgd door de slotetappe van de Tour de France (bijna 1,4 miljoen), De Avondetappe (1,25 miljoen) en Blue Planet II (850.000 kijkers).

Recensieoverzicht

de Volkskrant

"Maar weinig tv-programma's zijn na dertig jaar nog zo vitaal en spraakmakend (zoek op Twitter op #zomergasten) als Zomergasten. (...) Tegenover Romana Vrede zat Abbring er zondag in hetzelfde decor als vorig jaar (die caravan) aanvankelijk wat nerveus bij. Ze droeg een blauwe jurk met een Japanse (?) print, waarschijnlijk bloemetjes. Met haar vragen was weinig mis, maar een makkelijke avond had ze bepaald niet. (...) Vrede morrelde aan de opzet van het programma. Ze wilde eigenlijk geen interview, maar een gesprek. Ook Abbring moest 'iets delen' en zij zou ook vragen gaan stellen. Het werd er niet beter op."

Lees de volledige recensie

Het Parool

"Abbring deed haar stinkende best om Vrede langs de film- en tv-fragmenten te loodsen, die zich in theorie prima leenden voor allerlei onderwerpen. Helaas bleef Vrede steeds terugkomen op haar vijftienjarige autistische zoon. (...) Janine Abbring is een uitstekend interviewer - kalm, goed geïnformeerd - daar lag het niet aan. De keuze voor Romana Vrede is ook begrijpelijk, alleen al omdat ze zich niets aantrekt van tv-wetjes (ze deed haar zoon én haar moeder de groetjes)."

Lees de volledige recensie