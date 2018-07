Vanavond op televisie: Eerste aflevering Zomergasten met Romana Vrede

Televisieprogramma: Zomergasten

20.15-23.25 uur op NPO 2

Het kan niet anders of de eerste aflevering van Zomergasten wordt een goed gesprek. Romana Vrede is te gast bij presentator Janine Abbring. Vrede won de Theo d'Or, de toneelprijs voor meest indrukwekkende vrouwelijke hoofdrol, en maakte onder meer een voorstelling over haar autistische zoon Charlie, door wiens ogen ze naar de wereld heeft leren kijken.

Film: Flickering Lights

23.25-1.15 uur op NPO 2

Torkild probeert al jaren een grote slag te slaan met stelen en smokkelen, zonder succes. Hij besluit zijn leven om te gooien en begint met drie vrienden een restaurant. Het stelletje criminelen dat gaat leren koken zorgt voor de nodige hilariteit, terwijl hun gewelddadige natuur garant staat voor een fikse dosis grafhumor.

Reportageserie: Andere Tijden Sport

22.00-22.40 uur op NPO 1

De Friese hardloopster Foekje Dillema vormde in 1949 een serieuze bedreiging voor de oppermachtige Fanny Blankers-Koen, de koningin van de Nederlandse baanatletiek. Een nooit eerder opgehelderde kwestie voorkwam dat 'De Vliegende Huisvrouw' van haar troon gestoten werd: Blankers-Koen noemde haar concurrent een man. Had ze gelijk?

Reportageserie: Herbestemming

19.30-20.15 uur op NPO 2

Nederland heeft prachtige gebouwen. Sommige krijgen decennia later een nieuwe functie. Ontwerper Piet Hein Eek laat in deze serie zien wat er achter de deuren en muren van deze bijzondere bouwwerken schuilgaat. In Eindhoven werd industrieterrein Strijp R opgeknapt en in Maastricht wordt bij het Kruisherenhotel en het Sphinxkwartier gekeken.

Reportageserie: Jimmy Doherty's Escape to the Wild

23.00-23.45 uur op Eén

Jimmy Doherty is zowel televisiepresentator als varkensboer. In de laatste hoedanigheid zoekt hij mensen op die een nieuw leven zijn begonnen op de meest afgelegen plekken ter wereld. Zo wonen Sophie en Simon sinds kort op een eiland in de Stille Oceaan. Is het wel zo'n paradijs?