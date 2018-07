Vanavond op televisie: Sherlock, The King's Speech en Wereldse Hotels

Serie: The Simpsons

9.30-19.15 uur op FOX

FOX zendt zaterdag afleveringen van het 29e seizoen uit van The Simpons. De serie was voor het eerst in 1989 te zien. Inmiddels is het een icoon van de popcultuur geworden. De serie won de afgelopen 26 jaar onder meer 32 Emmy's, 34 Annie Awards en een Peabody Award.

Serie: Luther

20.35-22.20 uur op Canvas

Niet alleen de kijkers waren in rouw toen Justin Ripley in zijn borststreek geschoten werd, ook Luther (gespeeld door Idris Elba, red.) zelf is er nog steeds kapot van in vierde serie. Op het platteland trekt hij zich terug om Ripleys dood te verwerken, maar het duurt niet lang tot hij een tragisch telefoontje krijgt en zich wil wreken.

Film: The King’s Speech

22.40-0.35 uur op NPO 2

Een terechte Oscar voor Colin Firth, die extreem geloofwaardig is als de verbaal beperkte prins, die na een affaire van zijn oudere broer Edward VIII plotseling op de Engelse troon belandt. Met de hulp van een logopedist probeert hij zijn spraak te verbeteren en een goede leider voor zijn volk te zijn.

Reportage: Wereldse hotels

19.05-20.00 uur op NPO 1

Stel: je hebt een hotel dat meer dan vijfduizend glasplaten heeft. Dat hotel staat in het gortdroge Zuid-Afrika. Hóé zorg je ervoor dat je gasten naar buiten kunnen blijven kijken? Culinair recensent Giles en chef-kok Monica zoeken het vanavond voor ons uit.

Film: Sherlock Holmes: A Game of Shadows

20.30-23.35 uur op SBS6

Een paar macabere gebeurtenissen maakt deel uit van een puzzel, bedacht door professor Moriarty. Er volgt een slim steekspel tussen de twee intellectuele grootheden, eindigend met een sinister potje schaak boven de watervallen van Reichenbach. Sherlock-kenners weten dan genoeg.