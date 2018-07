Sander Schimmelpenninck niet enthousiast over debuut als presentator

"Omdat ik pas in een laat stadium bij het programma werd betrokken en door mijn werk bij Quote niet overdreven veel tijd had, was ik niet echt betrokken bij de redactionele keuzes", vertelt Schimmelpenninck zaterdag aan Het Parool. "Ik had me er liever meer tegenaan bemoeid."

Toch vond hij het ook leuk om het programma te maken. "Het was leerzaam, men was best tevreden over hoe ik het deed en als grachtengordeljournalistje was het ook goed om weer eens het land in te gaan."

Het programma De Opvolgers is vanaf 31 juli iedere dinsdag te zien bij NPO1. Schimmelpenninck is voor het programma zelf benaderd, maar het staat los van Quote, waar hij sinds 2016 hoofdredacteur van is. Daarvoor was hij drie jaar redacteur. Zijn voorganger is Mirjam van den Broeke. Zij stond vijf jaar lang aan het roer van het blad en was de eerste vrouwelijke hoofdredacteur.