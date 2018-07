Vanavond op televisie: Oscar-genomineerde film Toni Erdmann

Serie: Orange Is the New Black

Vanaf vandaag bij Netflix

'Bye Bye, Litch' is de kreet die dit zesde seizoen Orange Is the New Black meekreeg als teaser. Het ziet er dus naar uit dat de dames van Litchfield naar een andere gevangenis moeten verkassen. De opstand uit het vijfde seizoen zal daar de reden van zijn. Een nieuwe wind dus, al was het maar omdat een aantal schrijvers van de serie is vervangen.

Film: Eye in the Sky

23.25-0.55 uur op NPO 2

Vlak voordat een groep terroristen uitgeschakeld wordt door een droneaanval, wordt een jong meisje in de killzone ontdekt. Iemand zal moeten beslissen of ze haar leven opofferen of niet. Na Good Kill en Full Contact was Eye in the Sky alweer de derde oorlogsfilm in een jaar tijd. Je wordt bij de les gehouden door de goede acteurs.

Miniserie: Man in an Orange Shirt

22.20-0.25 uur op NPO 3

Mannen die van mannen houden, hebben helaas altijd te maken met problemen die eigenlijk geen probleem zouden moeten zijn. Nu is het vandaag al niet altijd een pretje, maar vlak na de Tweede Wereldoorlog was het nog veel ernstiger. Het verschil tussen toen en nu wordt duidelijk in dit mooie tweeluik van de BBC, dat door de NTR in één stuk uitgezonden wordt.

Reality: The Profit

19.30-20.30 uur op RTL Z

Marcus Lemonis is een gehaaid mannetje. Hij gaat op zoek naar kleine bedrijven die op het randje van omvallen staan, helpt ze vervolgens weer overeind, en dat alles in ruil voor een aandeel in het bedrijf. In deze eerste aflevering van het vijfde seizoen opent Lemonis zijn boeken om te laten zien wat er gebeurde nadat de cameraploeg vertrok.

Film: Toni Erdmann

21.05-0.05 uur op Canvas

Een Duitse comedy van bijna drie uur klinkt niet meteen als een aanrader, maar laat je niet uit het veld slaan, want onze oosterburen kregen niet voor niks een Oscar-nominatie. Drama en comedy lopen naadloos in elkaar over in dit verhaal over een vader die zijn dochter wil redden van haar vreugdeloze bestaan in het zakenleven.