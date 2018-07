Frank van der Lende krijgt weer doordeweekse show op 3FM

Sander Hoogendoorn, die nu het tijdslot 18.00 tot 21.00 uur op 3FM bezet, gaat de ochtendshow presenteren. Van der Lende zal de vrijgekomen plek in de avond gaan bezetten.

Van der Lende is verheugd met zijn nieuwe plek in het uitzendschema: vanaf 3 september is hij te horen. "2018 is mijn jaar. Eerst word ik uitgeroepen tot man met de mooiste haren en nu heb ik mijn lievelingsplekje op de radio gekregen. Wat wil een mens nog meer?"

"Er staan onwijs gave dingen te gebeuren bij 3FM", zegt Van der Lende. "Ik vind het supertof dat ik daar deel van mag uitmaken. 3FM is nog steeds de coolste van alle radiozenders, ondanks het hete weer."

"Frank is door en door 3FM", luidt de reactie van Peter de Vries, hoofd radio bij BNNVARA."Hij draait al heel wat jaartjes mee bij BNNVARA, maar hij heeft altijd dat verrassende en ongepolijste weten te behouden. Bovendien heeft hij een buitengewoon positieve kijk op de wereld. Volkomen terecht dat hij straks weer dagelijks te horen is op de zender."

Dalende cijfers

Momenteel presenteert Van der Lende het weekendprogramma Franks Feestje, waarvoor hij diverse festivals bezoekt. Van 2015 tot de zomer vorig jaar was hij te horen in het middagprogramma Frank. Het programma werd in juni 2015 de opvolger van de Coen en Sander Show, maar werd stopgezet toen de leiding ingreep vanwege steeds verder dalende luistercijfers

Eerder liet de dj weten graag weer een dagelijkse plek op 3FM te willen. "Ik vind dat 3FM me eigenlijk weer elke dag nodig heeft", vertelt hij in gesprek met het AD.