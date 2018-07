Danny Ghosen portretteert beruchte buitenwijken Europese steden

Ghosen duikt onder meer in de maffiawijk Scampia in Napels, bekend van de serie Gomorra. Ook gaat hij naar Darndale in Dublin, waar depressie en zelfmoord aan de orde van de dag zijn en tienermoeders op straat gezet worden.

In Boekarest gaat Ghosen naar de door heroïnehandel en crackverslaafden geteisterde wijk Ferentari. In Marseille gaat hij naar Les Quartiers Nord en in Birmingham gaat hij naar de islamitische wijk Small Heath.

In de wijken die de toerist links laat liggen, vraagt Ghosen zich af hoe inwoners zich staande houden in een wereld waar criminaliteit, werkloosheid, drugsgebruik en radicalisering de boventoon voeren.

"Danny laat zien hoe jonge mensen onder deze omstandigheden toch wat van hun leven proberen te maken", kondigde de NTR donderdag aan.