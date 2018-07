Vanavond op televisie: Documentaire Normaal en olifant Dombo

Reportageserie: Salvage Hunters: The Restorers

20.30-21.30 uur op Discovery Channel

Het succes van antiekhandelaar Drew Pritchard is voor een groot deel te danken aan de restaurateurs die al zijn spullen weer in ere weten te herstellen. Vanavond gaat het stel aan de slag met een gammele apothekerskast en een kroonluchter die getuige was van een heel bijzonder huwelijk.

Kookwedstrijd: The Great British Bake Off

20.35-21.30 uur op NPO 1

De vijf overgebleven thuisbakkers gaan aan de slag om Bedfordshire Clangers, Cumberland Rum Nicky en een Savoy-cake te maken. Als je daar nooit van hebt gehoord, is dat niet gek, want het thema vanavond is: vergeten baksels.

Documentaire: 2Doc: Ja, dat was Høken, 40 jaar Normaal

23.20-0.55 uur op NPO 2

Veertig albums in veertig jaar tijd en altijd volle zalen. En met zalen bedoelen we natuurlijk feesttenten. Tel daar 350 liedjes, 200 shirts en liters bier bij op en dan krijg je Normaal: het grootste exportproduct van de Achterhoek.

Meer muziek? Bekijk deze vijf muzikale biopics!

Film: Dumbo

20.30-21.45 uur op SBS9

Het zoontje van olifant Jumbo wordt belachelijk gemaakt vanwege zijn gigantische oren en krijgt de naam Dumbo. Samen met zijn enige vriend, een muis, trekt hij de wijde wereld in. De allerkleinsten zullen het schattige verhaal kunnen waarderen, hun ouders de prachtige animaties en muziek.

Dit zijn de beste Pixar-films ooit volgens Superguide

Kookprogramma: The Grill Dads

21.00-22.00 uur op Food Network

Mark Anderson en Ryan Fey zijn al hun hele leven vrienden. Hun grootste inspiratie is de smaak van de kinderen, want dat is wat ze doen in The Grill Dads: op zoek gaan naar de beste versie van de lievelingsgerechten van hun kroost.