Nagesynchroniseerde serie Bad Banks trekt ruim 500.000 kijkers

Vorige week donderdag maakte de NPO bekend voor het eerst een buitenlandse serie voor een volwassen publiek na te synchroniseren. In de Duitse serie Bad Banks speelt Barry Atsma de hoofdrol.

Hij heeft zijn Duitse teksten zelf nagesynchroniseerd. NPO-directeur Frans Klein sprak van een experiment en zei benieuwd te zijn hoe kijkers zouden reageren. Bij gebleken succes, gaat de de publieke omroep mogelijk vaker buitenlandse series nasynchroniseren.

Op Twitter uitten veel kijkers hun ongenoegen over de nasynchronisatie. Zo stelden mensen dat het goed te zien was dat de teksten opnieuw ingesproken waren. Verschillende twitteraars gebruikten het woord 'tenenkrommend'.

Evaluatie

De NPO wil na één aflevering nog niet reageren op de commentaren of de kijkcijfers. "We nemen alle reacties en kijkcijfers mee in onze evaluatie."

"We maken de balans op als de hele serie (zes afleveringen) is uitgezonden. Het is een experiment en je moet kijkers ook de tijd gunnen om eraan te wennen. En er zijn alternatieven: de originele versies zijn te zien via NPO 1 extra en NPO Start. Het publiek kan zelf kiezen", laat een woordvoerder weten.

Bad Banks gaat over een beruchte bankier (Barry Atsma) die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid. In het buitenland gebeurt nasynchronisatie veel vaker.

In Nederland wordt het nooit gedaan, met uitzondering van kinderseries.