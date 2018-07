Patricia Paay wint rechtszaak tegen GeenStijl over verspreiden seksvideo

De oud-zangeres krijgt 30.000 euro aan schadevergoeding, meldt haar advocaat aan AD.

Paay klaagde de website aan nadat een link naar een van de gelekte seksvideo's in februari 2017 werd gedeeld door twitteraar Eendevanger. De rechtbank heeft nu bepaald dat GeenStijl en de twitteraar daarmee onrechtmatig hebben gehandeld. De beelden werden zonder toestemming van Paay verspreid.

Hoewel de link na een dag werd verwijderd, eiste Paay via haar advocaat een schadevergoeding van 450.000 euro.

In een reactie zegt advocaat Johan Langelaar tegelijk teleurgesteld en tevreden te zijn. "Belangrijk is dat zij veroordeeld zijn voor het plaatsten van dat filmpje. Het bedrag had ik wat hoger gehoopt. Materiële schade acht de rechter niet bewezen. Daarvoor kunnen we eventueel nog in hoger beroep gaan.''