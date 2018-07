Roseanne Barr geeft toch televisie-interview over omstreden tweet

De actrice is 26 juli te gast in de talkshow Hannity van Fox News, zo liet presentator Sean Hannity dinsdagavond weten volgens diverse Amerikaanse media.

Barr zou eerder al uitleg over de kwestie geven op televisie, maar zegde toen op het laatste moment af. Ze wilde het gesprek zelf opnemen en uitzenden op haar YouTube-kanaal. In een video die ze vorige week plaatste, reageert ze geïrriteerd en schreeuwend op vragen over haar tweets.

Barr noemde de afro-Amerikaanse moslima Jarrett, die als adviseur voor Obama werkte, in mei op Twitter "de baby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes".

Zender ABC besloot naar aanleiding van die tweet direct te stoppen met de reboot van Roseanne, de televisieserie waarin de comédienne de hoofdrol vertolkte.

Onlangs werd bekend dat er een spin-off van de serie wordt gemaakt die waarschijnlijk The Connors gaat heten. Alle leden van de originele cast van Roseanne die terugkwamen voor de reboot spelen een rol in de serie, met uitzondering van Barr. De eerste aflevering wordt uitgezonden op 24 september.