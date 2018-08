Rechtszaak Paay en GeenStijl: Wat is er ook alweer gebeurd?

In februari 2017 staat het leven van Paay op z'n kop als blijkt dat ze wordt gechanteerd met verschillende seksueel getinte video's die, naar verluidt zonder toestemming, van haar gemaakt zijn. Iemand dreigt de beelden naar de media te lekken en biedt ze aan verschillende media aan.

Paay doet direct aangifte bij de politie, maar is dan al te laat; de beelden worden via verschillende chatapps gedeeld. Openbaar zijn ze dan echter nog niet, tot twitteraar Eendevanger de beelden deelt en een link daarnaar op GeenStijl geplaatst wordt.

De link wordt op last van de advocaat van Paay binnen anderhalf uur van de site verwijderd, maar een melding dat mensen die de video willen zien "zelf maar moeten googelen" blijft staan.

Smartengeld

Een week later kondigt Paay middels haar advocaat aan smartengeld te willen gaan eisen. "De absolute grens voor dit soort zaken is bereikt", aldus de raadsman. "Ik wil ze allemaal veroordeeld hebben voor het schadebedrag. En hoe ze het daarna onderling verdelen, zoeken ze maar uit. Ik pak het geld van degene die het meest heeft, het grootste bedrijf, en hoe die dat dan weer verhaalt op een van de anderen, is zijn probleem."

Advocaat Johan Langelaar zegt dan ook GeenStijl te willen aanpakken, nadat zij een van de video's deelden. De advocaat wil in ieder geval eisen dat de site "nooit meer iets publiceert van Patricia zonder haar toestemming".

Een maand later blijkt dat de twee partijen er niet uitkomen en dat een rechtszaak zal volgen. Ditzelfde gebeurt in mei 2018, waarna wordt besloten dat de rechter uitspraak zal moeten doen. De zaak van woensdag is daar het uiteindelijke resultaat van.

Paay eist een schadevergoeding van 450.000 euro, onder meer voor inkomsten die ze door de zaak misgelopen zou zijn. De rechter doet een schriftelijke uitspraak, waarvan de betrokken partijen 's ochtends bericht zullen krijgen. Paay en GeenStijl hoeven dus niet naar de rechtbank in Amsterdam om het vonnis te horen.