Vanavond op televisie: Rowan Atkinson als commissaris Maigret

Tv-film: Maigret Sets a Trap

20.35 - 22.10 uur op NPO 1

"Het was Parijs op zijn mooist", vertelde Rowan Atkinson ons twee jaar geleden. "Alleen was het opgenomen in Boedapest." In deze Britse televisiefilm zet Atkinson, vooral bekend als zijn rol van Mr. Bean, een ingetogen doch fenomenale commissaris Jules Maigret neer, inclusief pijp. Ook de decors zijn om van te smullen.

2Doc: Butterfly City

22.45 - 23.35 uur op NPO 2

In Litouwen ligt een stad in de vorm van een vlinder, genaamd Visaginas. Toen daar een kerncentrale werd gebouwd, stroomde de stad vol met Russen op zoek naar werk. De centrale werd in 2009 gesloten en dus is er nu een hele stad zonder werk, maar wel met een verhaal.

Reportageserie: De Worsten van Babel op de camping

18.25 - 19.00 uur op 24Kitchen

Op hippiecamping De Lievelinge willen ze weleens wat anders eten dan de pannenkoeken en dus strijken de broertjes Marius en Jasper Gottlieb met chef-kok Hugo Kennis neer op het terrein. Ze kijken in de koelboxen van de kampeerders om te zien of er iets tussen zit om een lekker gerecht van te maken.

Film: First Blood

20.30 - 22.20 uur op Veronica

De getergde en zwijgzame Vietnam-veteraan John Rambo (Sylvester Stallone) krijgt een aanvaring met de sadistische sheriff Dennehy en verschuilt zich vervolgens in het bos. Er volgt een klopjacht, waarbij de nodige slachtoffers vallen. De film bevat spectaculaire stunts.

Film: The Thin Red Line

20.55 - 24.00 uur op Canvas

Deze film over een beslissende veldslag tussen het Amerikaanse en Japanse leger in 1942, is het tegenovergestelde van Saving Private Ryan. Geen rauw realisme, maar dromerige poëzie. Geen duidelijke plot, maar een verzameling filosofische overpeinzingen. Een hallucinerende trip; als film niet helemaal geslaagd, als kunstwerk wél. Onder meer George Clooney en Sean Penn spelen mee.