Vanavond op televisie: Docu over jongens die vastzaten in Thaise grot

Serie: Bad Banks

21.15-22.15 uur op NPO 1

De jonge Jana Liekam wordt onterecht ontslagen bij een Luxemburgse investeringsbank, maar krijgt hulp uit onverwachte hoek. Ze krijgt de kans zich te bewijzen bij een concurrerende bank en wraak te nemen op de man die zorgde dat ze de laan uit werd gestuurd. Maar ook hier belandt ze in een wespennest. Opvallend: de Duitse serie Bad Banks zal in het Nederlands te horen zijn. Het is de eerste serie die in het Nederlands wordt nagesynchroniseerd. Barry Atsma, die ook in Bad Banks te zien is, zal hierbij zijn 'eigen' stem verzorgen.

Documentaire: Operation Thai Cave Rescue

20.30-21.30 uur op Discovery Channel

De afgelopen maand keek de wereld gespannen toe hoe twaalf jonge Thaise voetballers en hun trainer met veel moeite uit een onder water gelopen grot werden gered. Operation Thai Cave Rescue is de allereerste documentaire die deze heldhaftige operatie vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Reportageserie: Undercover Boss NL

20.30-21.30 uur op SBS6

Maarten Markus, Managing Director Noord Europa van NH Hotel Group, gaat vier dagen undercover de werkvloer op. Hij ervaart hoe hard er gewerkt wordt, maar ziet ook dat niet iedereen zich altijd aan de regels houdt. En zonder te weten dat ze hun baas voor zich hebben, halen zijn werknemers hem flink door het slijk.

Serie: Kitchen Impossible

21.30-22.30 uur op SBS6

Meesterkok Robert Kranenborg kun je in een willekeurige keuken neerzetten, dan komt er sowieso iets lekkers op tafel. In Kitchen Impossible zit de uitdaging in de assistenten. Acht jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking doen hun best om uiteindelijk het restaurant van Ron Blaauw over te nemen.

Film: The Invention of Lying

22.20-0.15 uur op Net5

Mark leeft in een werkelijkheid waarin niemand liegt. Dan ontdekt-ie hoe gemakkelijk het is om een leugentje te vertellen en stelt hij vast dat oneerlijk zijn wel degelijk voordelen heeft. Ricky Gervais zet weer het typetje neer dat we van hem gewend zijn, maar kan dat als geen ander.