Halfzus Meghan Markle hint op deelname Britse Big Brother

Op de vraag of de in de Verenigde Staten woonachtige Samantha binnenkort te zien zal zijn in het door John de Mol bedachte programma, zei ze maandagochtend in Good Morning Britain dat ze geen reden heeft om het niet te doen.

"Ik heb bijna mijn hele leven in de media gewerkt. Moet ik daarmee stoppen, omdat we wat strubbelingen binnen de familie hebben?"

Daarmee doelt de 53-jarige op het feit dat zij en Meghans halfbroer niet waren uitgenodigd voor de koninklijke bruiloft. Hun vader, Thomas Markle, kwam kort voor de bruiloft in opspraak, omdat duidelijk werd dat hij betaald kreeg voor foto's waarop te zien is dat hij in een internetcafé naar informatie over prins Harry zoekt.

Hartoperatie

Hij kon uiteindelijk niet op de bruiloft aanwezig zijn, omdat hij een hartoperatie moest ondergaan. Volgens Samantha Markle zou haar halfzus er goed aan doen het contact met hun vader te verbeteren: "Het is voor iedereen beter. Voor onze familie en de hele wereld. (…) Hij maakt zich, gezien de grote afstand, gewoon zorgen om haar. Hij wil zeker weten dat ze gelukkig is."

De geruchten over een deelname van Markle aan Celebrity Big Brother gaan al enkele dagen rond. Of ze daadwerkelijk te zien zal zijn, wordt binnenkort duidelijk. Het programma is namelijk vanaf augustus op de Britse televisie te zien.