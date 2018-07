Margriet van der Linden durft na WK-stop meer te experimenteren in talkshow

"De eerste uitzending voelde alsof ik de sleutels van de Joint Strike Fighter in mijn handen gedrukt kreeg. We hadden het tot in de puntjes voorbereid, maar ik was allang blij dat ik vloog. Inmiddels ben ik er klaar voor om er af en toe een looping uit te gooien en te testen wat alle knopjes op het dashboard doen", aldus de 48-jarige Van der Linden in gesprek met De Telegraaf.

De presentator begon in mei met haar dagelijkse talkshow, maar moest na 23 afleveringen ruimte maken voor alle verslaggeving rondom het WK. Tijdens de stop jeukten haar handen om zelf iets te maken, maar de rust was toch ook wel prettig.

"Gaandeweg heb je helemaal niet door hoeveel druk zo’n dagelijkse talkshow oplevert. Je leeft van uitzending tot uitzending en merkt pas later hoe intens er door alles en iedereen wordt meegeleefd."

Van der Linden ligt niet wakker van kritiek op de uitzendingen. "Mensen hebben ook niet altijd ongelijk als ze dingen niet leuk vinden. De kijker is slim genoeg om dat wat ze zien te kunnen waarderen. Maar het is ook een kwestie van gewenning. We doen iets anders, dan is het heel logisch dat de kijker tijd nodig heeft."