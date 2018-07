Bram Moszkowicz zei nee tegen programma-idee 'Bram zoekt een baan'

Een televisieproducent kwam met het programma-idee 'Bram zoekt een baan'. "Ze dachten: de nood is zo hoog, dat doet-ie wel. Hij heeft het nu nodig", zegt zijn partner Nienke Hoogervorst in De Telegraaf. "Daar heb ik je gelukkig wel bij weggehouden."

"Ik had het zelf waarschijnlijk ook afgezegd, maar Nienke was de eerste die zei: dat gaan we even niet doen", vult Moszkowicz aan. "Terwijl mijn bv failliet was en de situatie best nijpend. Er kwamen mensen op me af die dachten: kijken wat we er verder nog uit kunnen krijgen."

Sinds ongeveer een jaar werkt de 58-jarige Moszkowicz samen met Hoogervorst, waarbij hij als juridisch adviseur optreedt. "Ik mag alles als juridisch adviseur, behalve pleiten, getuigen verhoren en in de rechtszaal optreden."

Moszkowicz weet nog altijd niet of hij ooit weer de advocatuur in wil. Hoewel hij levenslang uit zijn ambt is gezet, mag hij een herzieningsverzoek indienen bij de Raad van Toezicht. "In alle oprechtheid: dit vak was mijn leven en ik denk dat ik er echt goed in was. Ik zou graag terugkeren als advocaat, maar of en zo ja wanneer ik het verzoek doe? Ik ben er oprecht nog niet uit. Maar het bloed kruipt natuurlijk altijd waar het niet gaan kan."