Marineduiker noemt beeld van haaien in media 'vaak onterecht negatief'

De Gelder, die zelf een arm en een been verloor door toedoen van een haai, ziet het tegenwoordig als zijn belangrijkste taak dat beeld bij te stellen. Daarom is hij sinds 2014 elk jaar betrokken bij de populaire themaweek Shark Week van Discovery, die maandag begint. Dit jaar is hij aanstaande woensdag op de zender te zien met zijn survivaldocumentaire Sharkwrecked.

Samen met survivalexpert James Glancy bootst De Gelder in Sharkwrecked een schipbreuk in open water vol haaien na. Samen met enkele haaienwetenschappers onderzoeken de mannen welke haaien op welke manier reageren op mensen in nood.

"Ik ben opgegroeid met het idee dat bepaalde soorten haaien erop uit zijn om mensen te verscheuren zodra ze daarvoor de kans krijgen", vertelt De Gelder. "Ik was altijd bang voor ze. Maar inmiddels weet ik beter. Een haai is er niet op uit een mens aan te vallen. Tenzij hij je aanziet voor iets anders. En dat is wat mij overkwam. De media schrijven maar wat graag dat haaien mensen bijten, maar dat is alleen om kranten te verkopen."

Gewonde zeehond

De Gelder heeft het de haai die hem aanviel naar eigen zeggen nooit kwalijk genomen. "Het was mijn fout. Ik had me niet goed ingelezen over de plek waar ik was. Het was daar heel troebel en daardoor zag de haai niet goed. Ik leek vast op een gewonde zeehond. Kennis is alles. Verdiep je in de plekken waar je wilt duiken, surfen, zwemmen. Haaien massaal doden is niet de oplossing. Die dieren horen daar. De verantwoordelijkheid ligt bij ons."

Vanaf 23 juli is het weer Shark Week op Discovery. Sharkwrecked is op woensdag 25 juli te zien om 22.30 uur.