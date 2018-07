Chance the Rapper koopt nieuwssite uit Chicago

Chicagoist.com was onderdeel van een netwerk van regionale websites die vorig jaar offline werden gehaald door de conservatieve publicist Joe Ricketts, schrijft persbureau AFP. Later nam de publieke omroep de sites over.

"Ik kijk uit naar de herlancering van de site en de komst van een onafhankelijk mediastation dat zich focust op het laten horen van een divers geluid", aldus Chancelor Bennett, de echte naam van de rapper.

In het nummer I Might Need Security, dat de rapper donderdag uitbracht, liet hij zich ook al uit over de koop.

"I bought the Chicagoist just to run you racist bitches out of business." (Vrij vertaald: "Ik kocht de Chicagoist alleen maar om jullie racisten failliet te maken.")