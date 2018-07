Erland Galjaard mist verantwoordelijkheid topfunctie RTL niet

"Alle beslissingen volgen elkaar in rap tempo op en uiteindelijk kwam alles bij mij uit. Ik zat zo veel op mijn telefoon dat ik het echte gevoel van programma's maken kwijt raakte", blikt Galjaard terug op zijn RTL-carrière van 21 jaar. "Ik ben gelukkig nooit in de positie geweest dat ik oververmoeid raakte, maar dat vond ik er niet leuk meer aan."

Galjaard stapte per 31 maart uit de dagelijkse leiding van RTL. Een gedwongen vertrek was het niet, benadrukt hij.

"Van mij werd verwacht dat ik meer in Luxemburg zou vergaderen, waar ik liever niet kom. Ik ben geen corporate directeur die het wil hebben over fte's en parkeerplaatsen. Ik wil het over de inhoud van programma's hebben."

Kijkcijfers

Jinek vroeg hem ook naar de dalende kijkcijfers van RTL Late Night, waardoor Humberto Tan dit jaar het veld moest ruimen. Galjaard erkent dat het hem niet is gelukt om op tijd het tij te keren.

"Ik keek vaak ver van tevoren naar de gastenlijst. Ik vond het vaak te gemakkelijk, te dichtbij. De kritiek dat er te veel RTL-gezichten aan tafel zaten, is onterecht. Want bij Jinek zitten meer NPO-gezichten. Maar de gesprekken aan tafel waren niet interessant genoeg. Daarna gingen we aan de formule sleutelen. Dat is niet goed gegaan."

Talpa

Galjaard zegt na zijn zomervakantie in gesprek te gaan met John de Mol van Talpa. Hij zal met hem spreken over een mogelijke carrière bij de zenderfamilie SBS6, Net5 en Veronica, waar ook andere voormalige werknemers van RTL naartoe gaan.

"Als ik terugkom, ga ik met hem aan tafel zitten. Dat zal wel september of oktober worden. Ik heb geen haast, want ik heb ook een concurrentiebeding van een jaar. Maar ik zal nooit bij SBS de baas kunnen worden, zoals ik baas van RTL was. Als je baas van Talpa Network wordt, met radio en tv, dan ben je daar zeven dagen per week mee bezig. Dat ga ik niet doen, no way."

Hij weigert daarom ook de felicitaties van Eva Jinek in ontvangst te nemen. "Je moet me feliciteren met mijn leven nu."