OM gaat niet vervolgen in zaken Van Dam en Brandt Corstius

Dat heeft het OM donderdag bekendgemaakt. Beide partijen zijn van de beslissing op de hoogte gesteld.

De zaken zijn afzonderlijk van elkaar onderzocht. Het OM kwam in beide gevallen tot dezelfde beslissing.

De officier van justitie in Den Haag ziet niet genoeg aanknopingspunten voor Brandt Corstius' beschuldiging dat de tv-producent hem in 2002 heeft gedrogeerd en tot seks heeft gedwongen. Brandt Corstius liep op dat moment stage bij tv-programma Barend & Van Dorp.

De journalist deed in november vorig jaar aangifte. Het OM heeft geprobeerd zo veel mogelijk getuigen te horen, die zestien jaar na het vermeende voorval konden verklaren over wat er destijds is gebeurd.

Na gesprekken met mensen van het televisieprogramma Barend & Van Dorp en anderen in de omgeving van Brandt Corstius kwam justitie tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn die het verhaal van de journalist kunnen ondersteunen.

Van Dam heeft het seksuele contact nooit ontkend, maar wel dat er sprake was van dwang of drogeren.

Geen spijt

Brandt Corstius zegt in een reactie te hebben geweten dat zijn zaak na zestien jaar moeilijk te bewijzen zou zijn. Maar hij heeft naar eigen zeggen geen spijt van zijn openbaring.

"Ik heb geen seconde spijt van mijn stuk in Trouw. Ik kan alleen maar hopen dat het andere slachtoffers zal helpen om het zwijgen te doorbreken", verduidelijkt de journalist.

Smaad

Justitie in Amsterdam onderzocht ook de aangifte van Van Dam en constateert dat er juridisch gezien geen sprake is van smaad. Dat is alleen zo als iemand ''opzettelijk iemands eer of goede naam aantast'' en dat is niet het geval, oordeelt het OM.

Volgens justitie heeft Brandt Corstius in het artikel in Trouw duidelijk gezegd dat het alleen zijn woord betreft en dat er volgens hem op dat moment geen verder bewijs was om dit te onderbouwen.

Het OM stelt dat hij bewust zeer weinig details heeft vrijgegeven over de persoon in kwestie.

Verzonnen

Advocaat Peter Plasman laat aan NU.nl weten het volstrekt logisch te vinden dat het OM niet is overgegaan tot vervolging van zijn cliënt Van Dam.

"Er is nooit iets gebeurd en dat heeft mijn cliënt ook vanaf moment één laten weten", aldus Plasman. "Het is een puur verzonnen kletsverhaal en er kon geen andere uitkomst zijn dan deze. Van Dam is wel opgelucht dat dit nu ook voor de buitenwereld duidelijk is."

De advocaat gaat zich samen met Van Dam buigen over de onderbouwing van het OM om Brandt Corstius niet te vervolgen wegens smaad. "Pas dan komen we met een reactie over eventuele vervolgstappen."

#metoo

De journalist deed de openbaring toen het #metoo-debat was losgebarsten. In die periode lieten niet alleen veel bekende buitenlandse acteurs en actrices, maar ook bekende Nederlanders weten in het verleden seksueel te zijn misbruikt.

De advocaat van Brandt Corstius laat middels een persbericht weten dat hij en zijn cliënt zich beraden op eventuele vervolgstappen

Beide mannen kunnen ervoor kiezen om een zogenoemde artikel 12-procedure aan te spannen om op die manier alsnog vervolging af te dwingen.