Moeder Heleen van Royen op 87-jarige leeftijd overleden

Van Royen maakte het overlijden woensdag bekend. "Het is beter zo, maar het doet zo zeer. Zondag hielden we elkaar vast toen je je laatste adem uitblies. Vandaag hebben we je naar je laatste rustplaats gebracht. Wat ga ik je missen. Dank voor al je liefde. Rust zacht, mama'', schreef van Royen op Twitter.

Het doet zo zeer is een compilatie van 240 uur aan beeldmateriaal dat Van Royen zelf filmde en produceerde met hulp van TVBV-eindredacteur Mirei Franssen. In de documentaire is te zien dat de dementie bij Van Royens moeder zo sterk toeneemt, dat ze niet meer thuis kan wonen.

Van Royen laat vervolgens een mantelzorgwoning in haar tuin plaatsen om haar moeder te huisvesten.

Hechte band

In een eerder interview met NU.nl vertelde Van Royen dat ze vroeger heel hecht was met haar moeder. "Maar ze was nooit zo knuffelig. Op een gegeven moment gaf ze zich over en daar genoot ze ook van. Het was soms wel schrijnend. Dat zie je ook als ik haar vertelde dat ik bleef slapen. Ze was dan zó ontzettend blij. Dat sterkte me wel in mijn overtuiging dat mensen andere mensen nodig hebben."

Breed was getrouwd, maar haar man pleegde zelfmoord toen Van Royen dertien jaar oud was. Naast Van Royen had Breed nog twee andere dochters.