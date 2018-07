Lodewijk Hoekstra stapt over naar SBS wegens 'te weinig ruimte' bij RTL

Eerder gaf Hoekstra tuinadvies in het programma Koffietijd en was hij jarenlang te zien in Eigen Huis & Tuin, maar daar is hij al enige tijd gestopt.

''De groene sector is niet altijd groen, ik ben een man met een missie, snap je. Doordat ik bij RTL niets met die missie kon doen, ben ik gestopt. Ik ben daarom heel blij dat ik bij SBS wél die erkenning krijg. We hebben net de eerste opnames gehad en ik vind het allemaal erg spannend, maar het wordt geweldig leuk."

Hoekstra zet zich al jaren in voor groenere en duurzamere leefomgevingen en daar zal het programma ook om draaien. "Veertig weken lang tour ik met een groene bus door het land om mensen kennis te laten maken met duurzaamheid. Ik wil op dit vlak mooie projecten laten zien en bezoek mensen thuis die bijvoorbeeld een daktuin hebben of die wel wat advies over duurzaamheid kunnen gebruiken."

Rob Verlinden

Het programma De Grote Tuinverbouwing heette eerder Robs Grote Tuinverbouwing en Hoekstra sluit zich aan bij het huidige team. Tuinman Rob Verlinden blijft wel verbonden aan het programma en krijgt zijn eigen rubriek Robs Wereld, waarvoor hij op zoek gaat naar de meest bijzondere planten.

Hoekstra vindt het wel spannend dat hij het nieuwe gezicht is van De Grote Tuinverbouwing en het programma de naam van Verlinden niet meer draagt. "Rob kan het programma door gezondheidsredenen niet meer volledig doen en bij SBS wilden ze het een make-over geven. Ik vind het geweldig dat ik dit mag gaan doen, want ik heb echt de vrije hand bij een bestaand team gekregen."

Ook tuinman Ivo Putman en styliste Suzanne van der Hoeven zijn nog te zien bij het programma en gaan elke week op pad om mensen te verrassen met een getransformeerde tuin of nieuw interieur.

Kok Jeremy Vermolen zal ook bij dit programma gerechten van de barbecue laten proeven aan het team.