Vanavond op tv: Carolina Dijkhuizen op de fiets en vertelkunst in Le Fils

Documentaireserie: Hoop en wanhoop in het Midden-Oosten

21.15 - 22.00 uur op NPO 2

Een docuserie over T.E. Lawrence, de man op wie Lawrence of Arabia (7 Oscars) gebaseerd is. In de eerste aflevering van deze documentairereeks zie je archiefbeelden die door hem zijn geschoten tijdens de Arabische Opstand tussen 1916 en 1921.

Reportage: Tour de celeb

20.35 - 22.05 uur op NPO 1

Bekende Nederlanders wagen zich aan het fietsen van een etappe van de Tour de France om geld in te zamelen voor de Nierstichting. Met musicalster Carolina Dijkhuizen, schaatsster Esmee Visser, acteur Leo Alkemade, journalist Tijs van den Brink én presentatoren Kees Tol en Jaap Jongbloed.

Programma: Mijn zaak is de beste

20.30 - 21.30 uur op RTL 4

Drie ondernemers uit een bepaalde branche gaan bij elkaar op bezoek om te beoordelen wiens zaak de beste is. Eerst aan de beurt zijn de hondentrimsalons. Wie gaat er met de felbegeerde poedelprijs vandoor?

Serie: Liar

22.55 - 23.55 uur op BBC First

Joanne Froggatt sleepte een Golden Globe in de wacht voor haar rol in Downton Abbey. In Liar speelt ze lerares Laura Nielson, die met de gedachte speelt om te gaan daten. Uitgerekend dan komt ze de beroemde chirurg Andrew Earlham (Loan Gruffudd) tegen. Hun ontmoeting heeft vergaande gevolgen voor henzelf en hun familie.

Film: Le fils

21.25 - 23.25 uur op Canvas

Timmerman Olivier probeert moeilijke puberjongens een vak te leren. Op een dag belandt Francis in zijn werkplaats. Olivier kent hem, en na wat twijfels neemt hij hem als leerling aan. Langzaam wordt duidelijk wat precies de band is tussen de sombere timmerman en de beschadigde jongen. Een fenomenaal staaltje vertelkunst.

