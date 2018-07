FOX gaat meer live voetbal uitzenden

Van de KNVB Beker zullen in totaal negen wedstrijden voor iedereen te zien zijn. In het verleden waren alleen de halve finales en de finale voor alle kijkers te volgen. De rest van de wedstrijden is te zien op FOX Sports, waarvoor kijkers een abonnement moeten nemen.

Op de vrijdagen schakelt FOX op het open kanaal voortaan live tussen alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Aansluitend volgen alle samenvattingen.

Op maandag wordt steeds live een volledige wedstrijd uitgezonden. Eerder werd al bekend dat FOX ook het duel om de Johan Cruijff Schaal weer gaat uitzenden.

FOX is onderdeel van dezelfde eigenaar als betaalkanaal FOX Sports, maar is voor iedereen met een tv-abonnement te ontvangen.

FOX werd in 2013 in Nederland geïntroduceerd maar richtte zich de afgelopen jaren vooral op series van het Amerikaanse entertainmentbedrijf FOX, zoals Deep State en The Walking Dead.