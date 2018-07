Vanavond op televisie: BN'ers als interieurstylist en Vierdaagse

Programmma: De Kunstdetective

21.10-22.00 uur op NPO 2

Arthur Brand speurt naar gestolen kunstwerken en gaat geen onderwerp uit de weg. Zo zoekt hij naar bronzen paarden van Adolf Hitlers favoriete beeldhouwer Josef Thorak. Brand krijgt de beelden aangeboden in het illegale circuit, tegen een vraagprijs van maar liefst 8 miljoen euro.

Film: Rock of Ages

22.40-01.05 uur op SBS9

Hairspray-regisseur Adam Shankman wist een groot aantal sterren aan boord te krijgen, onder wie Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin en Bryan Cranston, met als topper Tom Cruise in de ongebruikelijke rol van een op seks en drank beluste rocker. Een optreden van het personage van Cruise moet de armlastige club van een bevriende uitbater redden, terwijl een radicaal-christelijke lobby er alles aan doet het concert te voorkomen.

Programma: Sterren Houden Huis

20.30-21.30 uur op RTL4

Iedere week nemen twee bekende Nederlanders tegen elkaar op in een nieuw programma van John Williams: welke BN'er kan het best een kamer restylen? Dinsdag zien we Monique Westenberg en Mika van Leeuwen de strijd aangaan.

Programma: Het gevoel van de Vierdaagse

19.10-20.00 uur op NPO 1

In Het gevoel van de Vierdaagse doet Fons de Poel, geboren in Nijmegen, verslag van de jaarlijkse Vierdaagse. De presentator gaat met wandelaars in gesprek over hun persoonlijke redenen om mee te lopen.

Film: The Chronicles of Riddick

20.30-22.45 uur op Veronica

Toen Vin Diesel nog een onbekende acteur was, maakte hij de sf-film Pitch Black, waarin met minimale middelen het onderste uit de kan gehaald werd. Nadat hij eenmaal ontdekt werd, kon er flink meer budget worden uitgetrokken voor het vervolg, dat dinsdag te zien is.