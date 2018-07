Astrid Joosten heeft hekel aan taalfouten op sociale media

Joosten moet zich ontzettend beheersen om de gemaakte fouten niet direct te verbeteren: "Ik doe het niet omdat je anders als betweter wordt gezien maar ik moet me echt inhouden om mensen dan niet te verbeteren. 'Zowiezo' is er zo ook een", stelt de zestigjarige presentatrice in een interview in de VARA Gids.

Haar ergernis heeft ze kunnen verwerken in het nieuwe, door haar bedachte programma S.P.E.L. show. "Nu Tien voor taal niet meer bestaat en Het groot dictee der Nederlandse taal terecht is afgeschaft - want veel te sektarisch - dacht ik: ik ga zelf iets verzinnen."

Niet optimistisch

Vooral de jonge kijker moet volgens Joosten iets opsteken van S.P.E.L. show: "Mensen hebben geen idee hoe het niet kunnen spellen hen in hun latere carrière in de weg kan zitten. Mijn generatie lukt het allemaal wel, voor ons is foutloos spellen veelal gesneden koek, maar over de laatste generaties ben ik bepaald niet optimistisch."

Het nieuwe programma van Astrid Joosten is vanaf donderdag 2 augustus op NPO1 te zien.