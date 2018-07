Vanavond op tv: De slimste mens is terug en Britse versie Ik Vertrek

Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-22.30 uur op RTL 4

Ollolai is een schattig dorpje in de binnenlanden van Sardinië. Qua schilderachtige steegjes en pittoreske vergezichten zit het wel goed, alleen blijft het toerisme uit. Daarom worden er vijf Nederlandse stellen ingevlogen, die een huis mogen kopen voor één euro. Als tegenprestatie moeten ze dat huis opknappen en verbouwen én een ondernemersplan realiseren dat een bijdrage levert aan de lokale economie.

Fargo

21.30-23.30 uur op RTL 7

De sullige autoverkoper Jerry Lundegaard denkt een geniaal plan bedacht te hebben door zijn vrouw te laten ontvoeren. Echt álles gaat mis, zeker als de hoogzwangere politieagente Marge Gunderson - de nuchterheid zelve - zich in de zaak vastbijt. Qua sfeertekening is de film perfect; vooral de locatie, het besneeuwde landschap van het achtergebleven platteland, is goed getroffen. Des te schriller is het contrast met de leugenachtige hoofdpersoon.

De slimste mens

20.25-21.10 uur op NPO 2

Je hoeft niet in het hoogbegaafdenklasje te hebben gezeten om De slimste mens te winnen. Een hoop algemene kennis met een dosis strategisch inzicht kan je zomaar in de finale doen belanden. In deze eerste aflevering van deze zomereditie gaan acteur Cas Jansen, cabaretière Lonneke Dort en schaatser Jan Blokhuijsen de strijd met elkaar aan.

Dagelijkse zomerkost

19.40-20.00 uur op Eén

Terwijl heel België aan de buis gekluisterd zat voor het WK voetbal in Rusland, trok Jeroen Meus naar Spanje voor zijn culinaire programma. Vijf weken lang paella, chorizo en gehaktballetjes!

Een nieuw leven in de zon

22.30-23.35 uur op RTL 4

Het wil nog weleens regenen in het Verenigd Koninkrijk, vandaar dat er jaarlijks duizenden Britten naar het vasteland van Europa trekken om hun droom te verwezenlijken. Lees: Ik Vertrek, maar dan met Britten, zoals Steve die een bar opent aan de Costa Blanca. Met zijn moeder.