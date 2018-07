Sander Hoogendoorn inderdaad opvolger Domien Verschuuren

Dat maakte Hoogendoorn maandag bekend in het middagprogramma Mark & Rámon op 3FM.

"Ik ben zo blij dat ik het ga doen", aldus de 30-jarige radio-dj. "Ik ben niet een enorm ochtendmens, maar als er een ding is waar ik mijn nest voor uit wil komen, is het radio maken."

Aan het AD laat Hoogendoorn weten te rekenen op betere luistercijfers voor 3FM. "Ik hou me daar niet zo mee bezig. En kijk, als ze een luistercijferkanon zochten, hadden ze wel een ander gebeld. Ik hoef ook niet de populairste ochtendshow te maken, maar wel de tofste. Of dat miljoenen luisteraars trekt of honderdduizenden, zien we dan wel weer. Ik heb er sowieso vertrouwen in dat mijn enthousiasme zal overslaan naar betere cijfers."

Peter de Vries, hoofd radio bij BNNVARA, is blij dat de ochtendshow wordt opgevuld met een "talent uit eigen gelederen. Sander is voor ons de belichaming van 3FM: hij ademt muziek, is enorm creatief en heeft een bak energie. Daarbij voelt hij de luisteraar van 3FM als geen ander aan."

Avondprogramma's

Eerder gingen al het gerucht dat er gesprekken gaande waren met Hoogendoorn over de ochtendshow. De radio-dj presenteert momenteel bij 3FM van maandag tot en met donderdag een avondprogramma.

Hoogendoorn werkt sinds 2011 voor 3FM, waar hij toen in het weekend de Croissandershow voor zijn rekening nam. Later volgden programma's als Sanderdaynight, Freaknacht en That's Live. Eind vorig jaar zat hij voor 3FM Serious Request in het Glazen Huis met Domien Verschuuren en Angelique Houtveen.

Verschuuren maakte eind juni bekend dat hij 3FM na ruim twaalf jaar verlaat. Hij maakt de overstap naar Qmusic. Hoogendoorn begint 3 september aan zijn nieuwe baan.