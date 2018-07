Ex-basketballer Dennis Rodman uitgejoeld tijdens 'roasten' Bruce Willis

Met name een grap over Kim Jong-un zou door het publiek niet goed zijn ontvangen, schrijft The Hollywood Reporter. "Je blijft bommenfilms maken, net zoals Kim, maar hij is in ieder geval slim genoeg om ze niet uit te zenden", grapte Rodman.

Uit het publiek zou deze grap voor boegeroep hebben gezorgd. Rodman heeft het in het verleden vaak opgenomen voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij een veelbesproken vriendschap onderhoudt.

Volgens de entertainmentwebsite zou de oud-basketballer sowieso moeite hebben gehad met zijn optreden. Hij bood meerdere keren zijn excuses aan bij het publiek en zijn gasten voor het verkeerd uitspreken van zijn teksten.

The Roast met Bruce Willis wordt ook op de Nederlandse Comedy Central uitgezonden. Eerder werden in de Amerikaanse versie onder anderen Justin Bieber, Charlie Sheen en Pamela Anderson geroast. Sinds 2016 is er ook een Nederlandse versie.