Philip Freriks 'hoeft niet meer zo nodig' keihard te werken

De 73-jarige journalist is vanaf maandag weer te zien in De Slimste Mens. Het wordt het twaalfde seizoen van de spelshow.

"We zijn er in 2012 van uitgegaan dat we De slimste mens één seizoen zouden doen", vertelt Freriks aan Het Parool. "De producent noemde kijkcijfers waarvan ik zei: je bent hartstikke gek, dat halen we nooit, maar hij kreeg gelijk. Dat is mooi, maar we hoeven ons leven niet meer te maken en hebben geen hele carrière meer voor de boeg."

Freriks krijgt nog vaak verzoeken voor dagvoorzitterschappen en tv-programma's. "Voor jezelf kun je kiezen wat je leuk vindt om te doen en ook wat je niet leuk vindt om te doen. Ik heb geleerd om nee te zeggen." Meestal heeft de journalist er geen zin in, zo laat hij weten.