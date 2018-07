Beau van Erven Dorens pleit voor 'empathische journalistiek'

"Je hebt de school van Sven Kockelmann: je gaat tien minuten lang dezelfde deur intrappen. En als je hem tien keer hebt ingetrapt, zet je hem terug en ga je hem weer intrappen", vertelt hij in de Volkskrant. "Kijk eens even hoe groot mijn pik is", is waar het volgens de presentator in dat geval om draait.

"En daar zit dan een geïnterviewde tegenover die waarschijnlijk in het voorgesprek al heeft gezegd: 'Ik kan daar geen antwoord op geven.' En die moet dan dertig minuten lang naar de pik van Sven Kockelmann kijken."

Van Erven Dorens snapt de functie van deze journalistieke aanpak niet. "Veel journalisten zullen erom lachen, maar ik vind dat je met empathische journalistiek een stuk verder komt. Door die benadering komt er meer liefde uit. Je komt dan veel meer te weten dan wanneer je er bot in gaat."

Tranen

De RTL-presentator zegt in de krant veel na te denken over hoeveel emoties een presentator moet laten zien. "Er is wel een verschil tussen empathisch zijn en doorslaan en zelf in tranen uitbarsten. Maar het is mijn keuze dat ik zo veel mogelijk mezelf probeer te zijn."

Voor Van Erven Dorens ging de afscheidsweek van Humberto Tan wat dat betreft weer te ver. "Want waar gaat het nou in godsnaam over? Je maakt jarenlang een show, op een gegeven moment is die niet meer succesvol en dan ga je een week lang feestvieren. Vooral dat toezingen door André Hazes jr. waar Humberto emotioneel van werd. Natuurlijk huil ik ook veel op televisie, maar dit was gewoon misplaatst."