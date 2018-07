GeenStijl-adjunct: 'Adverteerdersboycot ranzigste actie Nederlandse journalistiek'

NRC-columniste Rosanne Hertzberger riep adverteerders vorig jaar april in een column op om niet langer reclame te maken op de site. GeenStijl zou naar haar mening vrouwen objectiveren en seksisme in de hand werken. De ophef ontstond nadat Nijman een artikel met de kop 'Zou u haar doen?' over de Volkskrant-auteur Loes Reijmer schreef.

"Ik zou dat topic gewoon nóg een keer maken als er een aanleiding was. Fuck hen. Mensen mogen van alles van ons vinden. See if we care. Maar je gaat níet aan de inkomsten van een ander medium zitten", zegt Nijman in een interview met journalistenvakblad Villamedia.

De 37-jarige Nijman erkent dat de reacties die onder het artikel binnenstroomden "best wat strakker gemodereerd hadden mogen worden". "Mógen dus, niet móeten, want het waren uiteindelijk niets meer dan dommige tekstjes van wat reaguurders die mijn grap niet hadden begrepen."

Het weblog staat momenteel in de verkoop. In juni vorig jaar zei topman Gert Ysebaert van Mediahuis, toen net de nieuwe eigenaar van TMG, geen rol voor de website GeenStijl bij zijn uitgeverij te zien. "We willen ons concentreren op professionele journalistiek, en daar hoort een bepaalde ethiek bij. Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn."