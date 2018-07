Romy Monteiro maakte tot nu toe alleen programma's voor AVROTROS. Ze was wel te zien professional in de RTL-show It Takes 2. Het is niet bekend of Monteiro de overstap maakt naar SBS.

In DanceSing wordt gezocht naar een veelzijdige popster die kan zingen en dansen. De wereldberoemde producer RedOne werkt mee aan de show. Hij gaat met de winnaar de studio in.

Het programma is vanaf 2019 te zien op tv.